Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel reagiert am Vormittag positiv

Autopilot in der Kritik

Teslas Autopilot stand in der Vergangenheit des Öfteren in der Kritik. In den vergangenen Monaten war in Videos immer wieder zu sehen, wie die Full Self-Driving-Software Fehler im Straßenverkehr machte. Tech-Unternehmer Dan O'Dowd will die Software daher am liebsten von den Straßen verschwinden lassen.