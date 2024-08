Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittwochnachmittag billiger

Intel im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 19,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 19,97 USD. Bei 19,93 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,96 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 1.021.255 Aktien.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 51,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 156,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,84 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 5,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,366 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,00 USD für die Intel-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 01.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD – eine Minderung von 0,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,95 Mrd. USD eingefahren.

Die Intel-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,329 USD im Jahr 2024 aus.

