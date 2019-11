Square: Gebührenfreier Aktienhandel und neues Feature für Cash-App

• Square bringt kostenlosen Aktienhandel in seine beliebte Peer-to-Peer-Cash-App• Der kostenlose Aktienhandel ab einem US-Dollar wird offiziell eingeführt• Investment-Apps wie Stockpile oder Betterment verfügen bereits über Feature

Die Cash-App von Square soll den Nutzern zukünftig den Kauf von Aktien mit einem Eintrag von nur einem US-Dollar ermöglichen. Das kündigte Jack Dorsey , der CEO von Twitter und Square am 24. Oktober via Twitter an:

Now anyone can buy $42 or even $1 worth of Berkshire Hathaway A ($BRK.A, or $TSLA or $SFIX or…) instantly and for free right in @CashApp. Really proud of the team for making buying stocks and building wealth accessible to more people. Rolling out now! 👋🏼 @WarrenBuffett! pic.twitter.com/5OcUxntPyW