IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 42,51 USD.

Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 42,51 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 42,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 216.213 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 6,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 84,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD je Aktie ausweisen dürften.

