IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 58,92 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 58,92 USD ab. In der Spitze büßte die IonQ-Aktie bis auf 56,57 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.817.394 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,16 USD ab. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 316,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 11,38 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

