24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Aktie im Fokus

IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

03.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 59,76 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
50,00 EUR -3,00 EUR -5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 59,76 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 59,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 62,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510.317 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Bei 14,16 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 322,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IonQ möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

