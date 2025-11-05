IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend gesucht

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 55,16 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 55,16 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,55 USD aus. Bei 54,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 896.953 IonQ-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 14,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können IonQ-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

2025 dürfte IonQ einen Verlust von -1,764 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

