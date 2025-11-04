IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Sinkflug

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,5 Prozent auf 54,01 USD.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 7,5 Prozent auf 54,01 USD ab. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 53,67 USD. Bei 55,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1.214.679 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 14,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,78 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,764 USD ausweisen wird.

