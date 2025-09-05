DAX23.737 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.399 ±0,0%Nas21.867 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Aktienkurs aktuell

IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von IonQ

08.09.25 16:10 Uhr
IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von IonQ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 41,59 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 41,59 USD. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,40 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324.800 IonQ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 6,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 534,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 17.11.2025 gerechnet.

2028 dürfte IonQ einen Verlust von -1,932 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

