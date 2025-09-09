IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,10 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,10 USD zu. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,17 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 44,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.458.250 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 19,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 573,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,932 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO