DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.257 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.360 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
So entwickelt sich IonQ

IonQ Aktie News: IonQ verliert am Abend kräftig

10.10.25 20:25 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ verliert am Abend kräftig

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 73,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
61,98 EUR -3,24 EUR -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 73,36 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 71,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,79 USD. Zuletzt wurden via New York 2.222.642 IonQ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,97 USD) erklomm das Papier am 08.10.2025. 13,10 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 706,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung