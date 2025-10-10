IonQ Aktie News: IonQ verliert am Abend kräftig

So entwickelt sich IonQ

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 73,36 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 73,36 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 71,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,79 USD. Zuletzt wurden via New York 2.222.642 IonQ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,97 USD) erklomm das Papier am 08.10.2025. 13,10 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 706,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

