IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark

Aktie im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 46,79 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 6,7 Prozent im Plus bei 46,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 46,84 USD. Bei 44,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.651.262 IonQ-Aktien.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 14,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,46 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,69 Mio. USD im Vergleich zu 11,38 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 -1,932 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO