IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von IonQ zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 60,41 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 60,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 60,42 USD. Bei 59,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 2.147.618 IonQ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,42 USD) erklomm das Papier am 16.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,41 USD erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 87,73 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.

Am 06.08.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -1,686 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

