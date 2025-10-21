IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 57,93 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 57,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 57,89 USD. Bei 60,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.763.505 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 77,56 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je IonQ-Aktie.

