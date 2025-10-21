IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag schwächer

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 59,88 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 59,88 USD ab. In der Spitze büßte die IonQ-Aktie bis auf 57,89 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 60,31 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 678.120 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je IonQ-Aktie.

