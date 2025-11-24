IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 43,06 USD.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 43,06 USD. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 44,03 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,91 USD. Zuletzt wechselten 414.447 IonQ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,88 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,48 Prozent.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,157 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

