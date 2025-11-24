IonQ Aktie News: IonQ schießt am Abend hoch

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 8,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,4 Prozent auf 45,20 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 45,36 USD. Bei 42,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.219.807 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2025 (17,88 USD). Mit einem Kursverlust von 60,44 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

IonQ veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,87 Mio. USD – ein Plus von 221,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 12,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 01.04.2026 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,157 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

