IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von IonQ

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IonQ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 39,28 USD ab.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 39,28 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 38,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,61 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.334.509 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 28,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 83,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 11,38 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,818 USD je IonQ-Aktie.

