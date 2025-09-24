IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Abend herbe Einbußen

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 8,5 Prozent auf 67,56 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 8,5 Prozent auf 67,56 USD ab. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 66,92 USD. Bei 71,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 2.915.957 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 76,12 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,67 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2024 bei 7,51 USD. Mit Abgaben von 88,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,38 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

