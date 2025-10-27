IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Abend an Fahrt

So entwickelt sich IonQ

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 62,72 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 62,72 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 65,49 USD. Bei 63,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.174.161 IonQ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. 34,95 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 14,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

