Spotify-Aktie feiert fulminantes Börsendebut

132 US-Dollar pro Aktie - das war der Referenzpreis, den die US-Börse NYSE als Orientierungsmarke für die Spotify -Aktie im Vorfeld festgelegt hatte. Tatsächlich startete das Papier, das den für ein Unternehmen dieser Größenordnung eher ungewöhnlichen Weg via Direktplatzierung aufs Börsenparkett wählte, mit einem Erstkurs von 165,90 US-Dollar. Zwar wurde am Dienstag erst mehr als drei Stunden nach dem Handelsauftakt der New York Stock Exchange (NYSE) ein offizieller Einstandskurs von 165,90 US-Dollar für die Aktien des schwedischen Unternehmens ermittelt. Doch die Nachfrage der Anleger war groß - die Papiere eröffneten 26 Prozent über dem von der NYSE gesetzten Referenzkurs von 132 Dollar.

Damit wurde das Unternehmen an der Börse zum Auftakt insgesamt mit 29,6 Milliarden Dollar (24,1 Mrd Euro) bewertet. Zum Börsenschluss standen die Papiere noch bei 150,78 US-Dollar.

Eine Zitterpartie war der Börsengang dennoch, denn aufgrund der Direktplatzierung der Aktien, ließ sich im Vorfeld kaum vorhersagen, in welche Richtung es für die Spotify-Aktie an ihrem ersten Handelstag gehen würde. Zwar ist eine Direktplatzierung kostengünstiger für das Unternehmen selbst, jedoch birgt sie auch das Risiko eines eher chaotischen Handelsstarts. Bei einer Direktplatzierung werden zum IPO keine neuen Aktien ausgegeben, sondern nur jene zum Verkauf angeboten, die aktuelle Aktien-Besitzer verkaufen möchten. Wie viele dies letztlich sind, lässt sich nur schwer voraussagen. Auch entfiel beim Spotify-Debut die übliche Roadshow für Großinvestoren. Zwar ließ sich das Unternehmen im Vorfeld von Investmentbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley beraten. Jedoch wurden die Banken nicht wie üblich mit der Aktienausgabe und dem dazugehörigen Preisbildungsverfahren betraut. Um Anleger in die Papiere zu locken, blieb Spotify also kaum etwas anderes als die Hoffnung, potenzielle Investoren von seinem Geschäftsmodell überzeugen zu können - ebenfalls riskant. Denn nach wie vor schreibt Spotify unter dem Strich noch rote Zahlen und wird aller Voraussicht nach auch in nächster Zukunft nicht profitabel werden.

Traumhafte Umsatzsteigerungen - herbe Verluste

Spotify kann zwar mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum glänzen - immerhin ein Plus von 39 Prozent im vergangenen Jahr - jedoch geht dieses bislang mit herben Verlusten einher. Der operative Verlust nahm von 349 Millionen auf 378 Millionen Dollar in 2017 zu. Im schnelllebigen Tech-Sektor, zu dem auch Spotify zählt, ist dies jedoch keine Seltenheit. Spotify vergleicht sich selbst gerne mit Netflix. Der Streaming-Anbieter, der aus vielen Wohnzimmern längst nicht mehr wegzudenken ist, schrieb auch lange Zeit rote Zahlen. Inzwischen hat Netflix jedoch den Durchbruch geschafft und ist an der Börse satte 130 Milliarden US-Dollar wert. Dagegen ist Spotify noch ein kleiner Fisch. Analysten trauen Spotify zur Stunde gerade einmal eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar zu. Es gibt jedoch noch mehr Gründe, die dagegensprechen, dass Spotify die gleiche Erfolgsstory wie Netflix schreiben wird.

Ist Spotifys Geschäftsmodell auch ein Erfolgsmodell?

Auch wenn Spotify klarer Marktführer im Musik-Streaming-Business ist - von Profitabilität kann längst noch nicht die Rede sein. Bislang erzielt Spotify satte 90 Prozent seiner Erlöse mit kostenpflichtigen Premium-Abos, bei 71 Millionen zahlenden Abo-Kunden Ende 2017. Für 2018 hat Spotify die Marke von 200 Millionen Nutzern ins Visier genommen, rechnet jedoch weiterhin mit einem operativen Minus zwischen 230 und 330 Millionen US-Dollar. Als Bremsklotz erweist sich für Spotify vor allem die Tatsache, dass das Unternehmen einen Großteil der Abo-Einnahmen an die Rechtebesitzer der Musik abtreten muss, welche Spotify seinen Kunden anbietet. Aktuell gehen mehr als 75 Cent von jedem Dollar, den Spotify einnimmt, an die Musikrechte-Inhaber. Zwar heißt es inzwischen, dass Unternehmenschef Daniel Ek niedrigere Lizenzgebühren ausgehandelt habe, jedoch dürfte Spotify an dieser Stelle nicht gerade am längeren Hebel sitzen. Hier findet sich auch ein eklatanter Unterschied zum großen Vorbild Netflix: Während Netflix vor allem durch Eigenproduktionen Kasse machen kann, plant Spotify offenbar bislang nicht, den Plattenfirmen durch eigene Musik Konkurrenz zu machen, wodurch dieses Abhängigkeitsverhältnis auch in Zukunft bestehen bleiben dürfte. Kürzlich machte auch Spotify-Finanzchef McCarthy in einer Präsentation deutlich, dass höhere Gewinnspannen besonders durch die Erschließung weiterer Umsatzquellen erzielt werden müssten. Dazu könnten Werbe-Deals mit Promotern oder der Verkauf von Daten an Musiker, Plattenfirmen oder Konzertveranstalter zählen.

Welche Erfolgsaussichten hat Spotify?

Spotifys Konzentration auf das Musik-Streaming-Geschäft ist für das Unternehmen Fluch und Segen zugleich. Seine Mitbewerber, die Tech-Giganten Apple, Amazon und Alphabet - mit Anwendungen wie Apple Music, Amazon Music oder auch Youtube - erzielen jeweils nur Bruchteile ihres gesamten Umsatzes mit dem Musik-Streaming. Spotify hat somit weniger direkte Konkurrenz in dieser Sparte und könnte daher verstärkt auf die Bedürfnisse seiner Nutzer eingehen und damit einen Wettbewerbsvorteil generieren. Jedoch ist die vergleichsweise einseitige Aufstellung Spotifys auch ein nicht zu vernachlässigendes Risiko, das bereits schon anderen Musik-Streaminganbietern zum Verhängnis wurde. Der Streaming-Musik-Pionier Pandora Media ging etwa bereits 2011 an die Börse und hat es bis zum heutigen Tag, aufgrund seines schmalen Geschäftsfeldes und einer zu geringen Marge, nicht geschafft, einen Gewinn zu erzielen.

Ob Spotify letztendlich zu einer Erfolgsstory - wie Netflix - wird oder ein ähnliches Schicksal wie Pandora erleiden muss, wird sich erst noch zeigen müssen. Der Schritt an die Börse ist nun geschafft und Unternehmenschef Daniel Ek hat nach eigenen Worten Großes vor. Er will mit Spotify nicht weniger erreichen als "das Potenzial der menschlichen Kreativität erschließen, indem wir Millionen Künstlern die Möglichkeit geben, von ihrer Kunst zu leben, und Milliarden von Fans die Möglichkeit, zu genießen und sich inspirieren zu lassen". Nun steht Spotify vor der Herausforderung einen Weg zu finden, wie sich auf dieser Mission nachhaltig schwarze Zahlen schreiben lassen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

