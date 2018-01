Intel warnt: Computer und Handys in Gefahr

€uro am Sonntag

Ein Fehler betrifft Experten zufolge nur Chips des Branchenführers Intel , ein anderer auch Mikroprozessoren von AMD und des Chipentwicklers ARM. Damit sind Laptops, PCs, Smartphones, Tablets und Internetserver gleichermaßen bedroht.Hacker könnten Passwörter und andere geheime Informationen auf den Geräten ausspähen. "Handys, PCs, alles wird etwas davon betroffen sein, aber die Auswirkungen werden von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein", warnt Intel-Chef Brian Krzanich.Softwareupdates sollen nun die Sicherheits­lücken schließen. Das könnte aber die Leistung einiger Geräte verlangsamen. Experten zufolge sind in den vergangenen zehn Jahren hergestellte Intelx86-Prozessorchips betroffen.Der Fehler könne es Hackern ermöglichen, an geschützte Informationen zu kommen und so bei Computern oder ­Servernetzwerken Probleme verursachen. Durch die Updates könnten die betroffenen Intel-Chips fünf bis 30 Prozent langsamer werden.