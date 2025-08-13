MLP-Aktie: MLP mit Gewinnrückgang - Umsatzentwicklung bleibt konstant
Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen.
Der Überschuss sank von 11,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal mitteilte. Bereits Ende Juli hatte MLP sich zum Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geäußert und dabei von Belastungen durch das gesunkene Zinsniveau, niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie in IT-Beratungsleistungen berichtet. Das Ebit fiel daher um fast 60 Prozent auf 4,9 Millionen Euro, während sich der Umsatz mit gut 228 Millionen Euro fast stabil hielt.
Wie ebenfalls seit Ende Juli bekannt, soll es im zweiten Halbjahr aber wieder besser laufen. So bestätigte MLP das Jahresziel eines Ebit von 100 bis 110 Millionen Euro, nachdem hier nach den ersten sechs Monaten 42,7 Millionen Euro zu Buche stehen.
/mis/stk
WIESLOCH (dpa-AFX)
