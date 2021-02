Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Die neue Lust auf Aktien - so profitieren Sie

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 07/2021, ab Freitag, 19. Februar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Die neue Lust auf Aktien: So profitieren Sie

Ein Jahr nach dem Corona-Crash feiern Börsianer riesige Kurs­gewinne. Die Hintergründe des Aufschwungs, die Aussichten.

Chipkrise in der Autobranche

Streit zwischen Zulieferern und Herstellern eskaliert.

Einfach einsammeln

Das Geschäft mit Übernahmen zieht kräftig an. Auf welche Kandidaten Anleger setzen.

Zu den Sternen

Die Kurse von Kryptowährungen kennen kein Halten mehr. Hintergründe, Chancen und Risiken.

Der nächste Holz-Bond

Weshalb die Anleihe von Homann Holzwerkstoffe interessant ist.

Gut abgeschnitten

Wenn bald die Friseure öffnen, profitieren nicht nur wir alle, sondern besonders L’Oréal. Der Kosmetikriese hat aber schon im Lockdown blendende Geschäfte gemacht.

Clever aufgebaut

Jamestown-Geschäftsführer Fabian Spindler über den Markt für US-Immobilien, den Politikwechsel und deutsche Investoren.

Onlinebroker im Test

Teil 3 unserer Serie: Fondshandel sowie Spar- und Auszahlpläne auf ETFs & Co. Wo Sie gut aufgehoben sind.





