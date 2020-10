Neue Ausgabe von uro am Sonntag: US-Wahl und Ihr Geld - Diese Aktien profitieren von einem Biden-Sieg

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 43/2020, ab Freitag, 23. Oktober 2020, im Handel und ebenso digital



Themenauswahl

US-Wahl und Ihr Geld: Diese Aktien profitieren von einem Biden-Sieg

Die Wall Street setzt auf Joe Biden. Was seine Wahl für die Aktienmärkte und einzelne Branchen bedeuten würde.

An der Börse rast Ferrari davon

Doch dass der Sportwagenbauer in der Formel 1 hinterherfährt, könnte bald zum Problem werden.

Corona belebt Aktiennachfrage

Deutsche Privatanleger investieren Rekordsumme an der Börse.

Gut im Futter

Ausgerechnet mit Tierfutter verdient der Lebensmittelmulti Nestlé gerade besonders gut. Aber auch die anderen Sparten laufen dank Konzernumbau.

Glänzende Perspektiven

Bei Goldminen sprudeln derzeit die Gewinne, die Kurse aber sind gefallen. Das eröffnet Chancen

So weit ist der Konzern bei der Herstellung eines Corona-Impfstoffs.

Gut im Geschäft

Beim Laborausrüster Sartorius beflügelt die Pandemie die Geschäfte. Rechtzeitig hat das Management aufs richtige Pferd gesetzt.

Kryptowährung in neuem Licht

Großinvestoren sehen den Bitcoin als Möglichkeit zur Diversifikation

Firmenwagen für Frischluftfans

Was bei einem Dienstfahrrad alles zu beachten ist.





