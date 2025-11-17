DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Kurs der JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit JinkoSolar ein

17.11.25 20:23 Uhr
JinkoSolar Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit JinkoSolar ein

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 14,1 Prozent auf 30,84 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,1 Prozent auf 30,84 USD. Bei 31,88 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 362.709 JinkoSolar-Aktien.

Am 17.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,37 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,42 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,36 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.03.2026 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
