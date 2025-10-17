Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson zeigt sich am Freitagabend fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 193,16 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 193,16 USD zu. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 193,59 USD aus. Bei 192,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 753.707 Stück.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 194,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,86 USD je Aktie.

