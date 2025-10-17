Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 193,39 USD zu.

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 193,39 USD. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 193,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 559.190 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,40 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 0,52 Prozent niedriger. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 27,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

