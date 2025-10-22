Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Johnson Johnson am Mittwochabend ins Plus

Johnson Johnson im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 193,23 USD.

Das Papier von Johnson Johnson legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 193,23 USD. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 193,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 368.956 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,47 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 0,64 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 23,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

