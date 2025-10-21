DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.972 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kurs der Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagabend tiefer

21.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagabend tiefer

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 192,30 USD.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 192,30 USD abwärts. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 191,80 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 192,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 368.398 Johnson Johnson-Aktien.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 194,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Mit Abgaben von 26,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,87 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
