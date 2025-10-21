DAX24.296 +0,2%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.969 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Übersicht
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Nachmittag tiefer

21.10.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 192,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
166,80 EUR 0,58 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 192,23 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 192,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.955 Johnson Johnson-Aktien.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 194,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Mit Abgaben von 26,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

J&J-Aktie dennoch im Minus: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
