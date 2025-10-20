Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Johnson Johnson am Abend zu

So bewegt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 194,47 USD.

Das Papier von Johnson Johnson legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 194,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 194,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 193,50 USD. Zuletzt wurden via New York 305.356 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Bei 194,47 USD markierte der Titel am 20.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.01.2026 erwartet. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

