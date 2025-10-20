Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 192,60 USD.

Das Papier von Johnson Johnson befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 192,60 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 192,44 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 193,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 144.793 Stück.

Am 15.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,94 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 26,96 Prozent wieder erreichen.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,19 USD belaufen.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

