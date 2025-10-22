Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Johnson Johnson-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 192,05 USD.

Mit einem Kurs von 192,05 USD zeigte sich die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 192,79 USD aus. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,98 USD ab. Mit einem Wert von 192,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 137.242 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 194,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Johnson Johnson-Aktie.

