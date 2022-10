K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

Die K+S-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 20,71 EUR. Bei 20,71 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.997 K+S-Aktien.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2021 bei 12,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 63,01 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 29,71 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 127,39 Prozent auf 1.509,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 664,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 8,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

