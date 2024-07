K+S Aktie News: K+S gibt am Nachmittag nach

K+S im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 12,55 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 12,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 12,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 195.840 Stück.

Bei 18,48 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 32,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,14 EUR fiel das Papier am 18.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 3,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,220 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,96 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,38 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,354 EUR je K+S-Aktie belaufen.

