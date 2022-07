K+S Aktie News: K+S büßt am Nachmittag ein

Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 20,41 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 20,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,75 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 388.749 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 44,01 Prozent zulegen. Bei 10,92 EUR fiel das Papier am 20.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 86,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 26,17 EUR.

K+S gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.212,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 822,00 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 15.08.2023.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: Der Druck könnte vom Terminmarkt kommen - Aktien mit Potenzial: Siltronic und K+S

K+S-Aktie springt an: K+S arbeitet mit Cinis Fertilizer zusammen - Zugriff auf Kaliumsulfat aus Skandinavien

Weizenpreis & Co: Agrarwerte - Nährboden für Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S