K+S Aktie News: K+S am Vormittag stärker

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 09:22:01 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 20,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 20,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.648 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von 42,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.08.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 91,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 25,06 EUR.

Am 11.05.2022 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 1.212,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 822,00 EUR umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 15.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 8,01 EUR je Aktie aus.

