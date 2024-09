K+S Aktie News: K+S steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,10 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.042 K+S-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 62,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,268 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben