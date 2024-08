K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag in Rot

So entwickelt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,63 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 10,63 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,46 EUR ab. Mit einem Wert von 10,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 528.916 Stück.

Bei 18,07 EUR markierte der Titel am 07.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,84 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,67 EUR.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 873,80 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 825,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,486 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

