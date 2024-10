K+S Aktie News: K+S legt am Donnerstagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 11,21 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 11,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,95 EUR. Zuletzt wechselten 165.255 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,85 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,114 EUR je K+S-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,94 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 825,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Am 13.11.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,220 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

