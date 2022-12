K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 18,59 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 18,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 372.990 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Bei 15,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.01.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33 EUR an.

Am 10.11.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 1.470,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 7,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

