K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Kursplus

Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 26,25 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 26,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 735.921 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2021 (10,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 140,49 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,61 EUR.

Am 11.05.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.212,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 733,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 15.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 5,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

