Gerüchte angeheizt: Verkündet Amazon noch heute einen Aktiensplit?

• Amazon-Aktie im Vorfeld der Quartalsbilanz gefragt• Anleger spekulieren auf möglichen Aktiensplit• Aufnahme in den Dow Jones in Sicht?

Die Aktie des Internetkonzerns Amazon ist seit einigen Tagen ein gefragtes Papier an der US-Börse NASDAQ. Dabei ist es nicht nur die Vorfreude auf die Quartalsbilanz am Donnerstagabend, sondern insbesondere die Hoffnung auf die Bekanntgabe einer Kapitalmaßnahme.

Anleger hoffen darauf, dass Amazon nach Börsenschluss nicht nur starke Quartalszahlen vorlegen wird, sondern dass die Bilanz von der Bekanntgabe eines Aktiensplits flankiert werden könnte.

Eine solche Kapitalmaßnahme würde die Amazon-Aktie, die aktuell 3.458,50 US-Dollar kostet, zumindest optisch günstiger machen und könnte dem Unternehmen auf diesem Weg zahlreiche neue Aktionäre zuführen. In der Vergangenheit hatten verschiedene Börsenstars eine solche Kapitalmaßnahme mit Erfolg umgesetzt - zuletzt hatte etwa Tesla bei seiner Aktie nach einer monatelangen Rally einen Aktiensplit durchgeführt, auch Apple war einen solchen Weg gegangen.

Die Hoffnung auf einen Aktiensplit bei Amazon wurde vom US-Fernsehsender Fox Business geschürt. Fox-Journalist Charles Gasparino hatte auf Twitter von entsprechenden Marktspekulationen berichtet.

BREAKING: Traders says an @amazon stock split is likely in 2021 possibly as early as Thursday when co reports earnings catapulting @JeffBezos significantly ahead of @elonmusk as the world's richest person as move would allow $AMZN to join the Dow more now @FoxBusiness