Kaufempfehlungen

Zwei Kaufempfehlungen aus Bewertungsgründen haben die Aktien von Siemens Energy am Freitag weiter angeschoben.

Werte in diesem Artikel

Die Papiere klettern auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 3,09 Prozent auf 19,85 Euroi.

Die Experten von der Deutschen Bank und Kepler Cheuvreux schauen in ihren aktuellen Studien auf die deutlich höhere Bewertung des Börsenneulings GE Vernova. Der Spin-Off aus der Aufspaltung von General Electric sei gemessen am Verhältnis Unternehmenswert zu Umsatz etwa doppelt so teuer wie Siemens Energy, rechnete Gael de-Bray von der Deutschen Bank vor. Eine gewisse Prämie sei risikobedingt zwar durchaus gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz sei ein solch hoher Abschlag ein gutes Fangnetz. Und langfristig sieht er Siemens Energy ohnehin optimistisch. Sein Kursziel lautet 23 Euro.

Kepler-Analyst William Mackie findet, dass die Aktien der "Zwillinge" aufgrund ihrer Ähnlichkeit aus Bewertungssicht deutlich näher beieinander handeln müssten. Er setzt für Siemens Energy ein Ziel von 24 Euro an.

FRANKFURT (dpa-AFX)