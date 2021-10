ADLER Group-Aktie zieht an: Vonovia trotz Vorwürfen vor Einstieg bei ADLER Group

Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an ADLER zu erwerben, teilte der größte Aktionär Aggregate Holdings am späten Donnerstagabend mit. Der Anteil des Luxemburger Immobilieninvestors ist laut einer aktuellen Übersicht der Nachrichtenagentur Bloomberg doppelt so hoch.

Der Kaufpreis für die Anteile wäre laut Mitteilung deutlich höher als der letzte Schlusskurs. Am Donnerstag waren die Papiere bei 11,55 Euro aus dem Handel gegangen. Tags zuvor war sie allerdings um ein Viertel auf 10 Euro eingebrochen, nachdem der Shortseller Viceroy schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatte. ADLER wies diese später "auf das Schärfste" zurück.

So reagieren die Aktien

Die zuletzt in schweres Fahrwasser geratenen Aktien der ADLER Group haben am Freitag von der Aussicht auf einen Einstieg des Branchenriesen Vonovia profitiert. Die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns ADLER Group notierten via XETRA am Morgen zuletzt 11,77 Prozent höher auf 12,91 Euro. Die Anteilsscheine von Vonovia standen derweil marginale 0,04 Prozent im Plus bei 52,16 Euro.

Händler begründeten die deutlichen Kursgewinne am Freitag denn auch damit, dass nun diejenigen Anleger, die zuvor in großem Stil auf fallende Kurse der Adler-Aktien gewettet hatten, Papiere zurückkaufen und damit ihre Positionen glattstellen müssten, um größere Verluste zu vermeiden. Allerdings kamen am Markt auch Zweifel auf, warum Vonovia nur eine Kaufoption erworben hat, statt die Aktien direkt zu erwerben.

