Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend kaum bewegt

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,40 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,40 USD an der Tafel. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,40 USD an. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,30 USD nach. Bei 83,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 200.019 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 3,26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD umgesetzt.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

