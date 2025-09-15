Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 79,32 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 79,32 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,10 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.405 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,89 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,20 Mrd. USD im Vergleich zu 3,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf