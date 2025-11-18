Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,38 USD.

Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 83,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,40 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,36 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,38 USD. Bisher wurden via New York 32.149 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 83,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 9,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,26 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,23 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

