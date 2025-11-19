DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

19.11.25 16:08 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,44 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,44 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 47.889 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,47 USD. Dieser Kurs wurde am 18.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 0,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 8,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 USD.

Am 30.10.2025 legte Kellanova (ex Kelloggs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 3,26 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen